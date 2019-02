E fejuara zbulon që e tradhtonte prej 6 muajsh, djali i bën surprizën më të bukur të jetës

Mbrëmjen e sotme në programin “Dua të të bëj të lumtur” ishim dëshmitarë të një propozimi për martesë midis dy të rinjve, Blerianit dhe Juelës.

E veçanta e këtij propozimi ishte se Bleriani kishte menduar t’i propozonte asaj duke i organizuar një lojë. Ata ishin njohur para tre vitesh dhe menjëherë Bleriani ishte magjepsur pas Juelës.

Bleriani dëshironte që Juela të mos e harronte kurrë propozimin e martesës dhe për këtë arsye kishte kërkuar ndihmën e programit “Dua të të bëj të lumtur”, për të organizuar një lojë. Pjesë e lojës ishte një aktore, e cila i rrëfeu Juelës se ajo dhe Bleriani kishin një lidhje prej gjashtë muajsh.

Pavarësisht se Anxhela solli edhe prova për lidhjen e tyre, Juela nuk e besoi.Në një moment moderatorja e programit, Arbana Osmani i kërkoi Juelës që të largohej nga studio, pasi Anxhela kërkonte që të bisedonte vëtëm me Blerianin.

Kur Juela u kthye në studio, Bleriani u ul në gjunjë dhe i tha: ’”Më fal që të bëra të kalosh këtë, ti je gjithçka për mua. A do të martohesh me mua ?”. Ne fund program i dhuroi çiftit një udhëtim, destinacionin e të cilit do ta zgjidhnin ata vetë.