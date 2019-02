“Do të jem një super prostitutë!” Aktorja shqiptare flet për…

Kur je aktore do të duhet të bësh çdo rol, pavarësisht se të përshtatet apo jo me jetën reale. Aktorja shqiptare, Rudina Dembacaj, vjen me shfaqjen e saj të dytë në teatër dhe do të luajë rolin e një prostitute.

“Mezi po pres ta luaj si rol, sepse më intrigon shumë. Jam shumë kurioze sesi do ta bëj karakterin e një prostitute. Ngjarjet ndodhin në një bordello, por është vërtetë ana njerëzore e punonjëseve të seksit, që janë njerëz, kanë ndjenja”, tha Rudina e ftuar në emisionin “Late Night Show” të Kastro Zizos.

Moderatori e pyet më tej për këtë rol:

“Futesh aq thellë tek roli? Në rastin konkret bën rolin e një prostitute. Mendon se do ishte një prostitutë e mirë? Unë për vete po”.

Dhe përgjigja e Rudinës është ashtu siç di ta japë vetëm ajo:

“Jemi në provat e para, por do të futem që ç’ke me të në rol. Do të jem një super prostitutë më beso”.

Rudina Dembacaj do të sjellë shfaqjen e saj të dytë në teatër që titullohet “Venecia” .