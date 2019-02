Djegia e mandateve, Soreca: Situata e paqartësisë do zgjasë më shumë se ç’kemi menduar…

Ambasadori i delegacionit të Bashkimit Europian ne Tirane, Luigi Soreca komenton situatën pas dorëzimit të mandateve nga deputetët e opozitës

“Javën e kaluar thashë që vendimi për të djegur mandatet mund të krijonte një moment paqartësie, dhe do të duhet kohë përpara se të vijë kjo siguri nga KQZ dhe KQZ do t’i duhet kohë më shumë se ç’kemi menduar. Prandaj kemi thënë që djegia e mandateve do të ishte kundër prodhjuese për demokracinë.”, tha Soreca.

“Ne presim që çdo protestë të jetë e paqtë dhe pa dhunë pasi nuk është e mirë për Shqipërinë dhe reputacionin e saj”, theksoi me tej diplomati.

Deklarata u bë paraditen e sotme në një prononcim për median pas një aktiviteti ku ishte i pranishëm dhe vetë ambasadori.

Në Tiranë te merkuren pritet të vijë një delegacion nga Komisioni Parlamentar Europian për Çështjet e Jashtme. Ata do të ken takim me qeverinë, udhëheqësit e opozitës por dhe shoqërinë civile.

“Kjo vizitë nuk është koincidencë por do të theksohet se vendi për diskutimet mes opozitës dhe qeverisë është parlamenti. Të enjten paradite do të kenë një konferencë për shtyp dhe ne shpersojmë që të ketë dhe sinjale pozitive” ka thene Soreca.

“Mendoj se roli i europarlamentarëve është i rëndësishëm. Ata kanë lujtur një rol të rëndësishëm në të shkuarën. Do të dëgjojnë të dyja palët dhe do të bëjnë një vlerësim për vendimin e qershorit”, theksoi ambasadori.