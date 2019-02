Djegia e mandateve, PDIU i bashkohet nismës së Bashës

Propozimi i kreut të PD-së për djegien e mandateve ka gjetur mbështetjen e parë nga radhët e aleatëve. Bëhet fjalë për PDIU, e cila ka vlerësuar dhe i është bashkuar propozimit të kreut të selisë blu për djegien e mandateve.

Kjo forcë politike ka kërkuar zgjedhje të parakohshme dhe krijimin e një qeverie tranzitore.

“PDIU mbështet vendimin e PD-së për ti dhënë zgjidhje politike vendit, si i vetmi instrument që politika e përgjegjshme ka për të zgjidhur krizën shumëdimensionale që sot ka kapluar vendin, krizë politike, ekonomike, sociale dhe krizë përfaqësimi, nëpërmjet zgjedhjeve të parakohëshme dhe një qeverie tranzitore, që do të garantojë që shqiptarët të votojnë dhe të zgjedhin për herë të parë të lirë.

Vlerësojmë propozimin e z. Basha për djegien e mandateve, si një shprehje e vullnetit të qartë, që para zërit të qytetarëve dhe nevojës së vendit për zgjidhje politike, nuk vuri status quo(-në) e një parlamenti ilegjitim, por bëri fakt zgjidhjen politike që kjo mazhorancë po e refuzon me arrogancë. Përfaqësuesit e Rilindjes vazhdojnë të lexojnë si pushtetarë e jo si shërbëtorë të shtetit qindra- mijëra qytetarë që dje dolën për një Shqipëri me demokraci funksionale, shtet ligjor dhe një jetë më të mirë e më me dinjitet.”, thuhet në reagim.