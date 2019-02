Detyra e re, Majlinda Bregu takim me ministrat e rinj të Edi Ramës

Ish-deputetja demokrate, Majlinda Bregu që kur mori detyrën e re si Sekretare e Përgjithshme e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal i është dashur të heqë dorë nga ngjyrimet politike.

Si pjesë e punës së saj të re, ish-deputetja e PD-së ka zhvilluar një takim me ministrat e rinj të kabinetit ‘Rama’. Mes tyre është edhe i deleguari i kryeministrit Edi Rama në Ministrinë e Punëve të Jashtme, Gent Cakaj.

Ka qenë vetë Bregu, ajo që ka ndarë fotot nga takimi ndërsa shprehet se ky vit nuk është vetëm vit i sfidave, por i rezultateve të prekshme.

“Takimet Shqip, ne Tirane gjate fundjaves. 2019 nuk eshte vetem viti i sfidave, por mbi te gjitha i rezultateve te prekshme per qytetaret ne Ballkanin Perendimor. 🇪🇺

Me ministrat pergjegjes per #trade, #investments, #digitalagenda & #mobility.

GentCakaj#AnilaDenaj #BelindaBalluku#BesaShahini”, shkruan ajo në Facebook.