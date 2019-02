Denoncimi/ Punonjësit e qelive trajtohen në mënyrë kriminale

Ish-kryeministri Sali Berisha, ka publikuar në Facebook, një tjetër denoncim të një punonjësi në administratën e shtetit.

Një punonjës i burgut ka denoncuar tek kryeministri aferat që po ndodhin sot në burgjet e Shqipërisë, ku punonjësit lëvizen dhe transferohen me pa të drejtë.

Ja çfarë shkruan ish-kryeministri:

Trajtim kriminal i punonjesve te burgjeve!

Lexoni mesazhin e oficeres dixhitale per sagen e koleges se saj. sb

Prsh

Jam punonjese burgjeve diskret se na heqin nga puna.

Tek dhoma 230 kat 2 reparti kirurgjise

Esht shtruar nje kolegia ime me emrin lumnie ramushi ajo ka punuar pergjegjese burgut ali dem 325 qe nga viti 1993. Eshte tranferuar kete vit per nje muaj 4 her ne burgje ndryshme pa asnje arsye kete vit ne burgje ndryshme sishtr tranferuar asnjehe ne 24 vjet pune ajo ka graden oficere dhe ka punuar ne kupol ku rrin burrat me automatik tek 302 tek 313 dhe m pas tek spitali burgut ne bodrumet ato qe kan tranferyar punonte ne ato pun e kn cuar kundershtim me ligjin.sepse grada ëe kishte duhet punonte poz te larte.

Gjithashtu eshte dhe burri saj oficer burgjeve prej vit 1994 e kan tranferuar ket vit sishte tranferuar asnjeher ne 25 vjet pune jasht tirane po e tranfer. peqin ket vit jo korrispondenc me graden e punes me dat 30 dhjetor lumnia kishte qen duke punuar turni 3 spitali burgut ku kishte pas shqetsimi dhe ishte shtruar ne kardiologji gjendje fiket. Djali lumez i kishte derg mesazh KM ku i thoshte qe kjo zonje eshte

shtruar me uniform policie dhe ks 4 of nuk vjen doktor ket mesazh km par vet ne ëhtss app kishte derg foton lumnije shtrire ne krevat os ndjrnja posht problematiken e punes pst

Km i kish kthyer i kish kerkuar nr e lumes dhe do ta ndiq problemin

Me pas dat 4 janar lumen mer min drejtesise ntel ku i thot km porosi nga km per problemin dhe do zgjidhet

Problemi per lumen nuk u zgjidh po perkundrazi i ha ben me keq

Me dat 6 janar min d. Nxjerr 5 urdherat nisur nga rasti lumnies per tranferimet ne burgje, per tranferimet pa mitivazion pa pelqim etj etj

Gjitha shkelje dosjen e kokeges dhe burrit vet

lumia filloj semurej nga kushtet e punes ku esht paraqitur e detyruar ne pun dhe pse me raport mjeksor nga shefat i esht then po serdhe do heqim ty e burrin nga drejtori policise kacorri dhe d.p. Burgjeve

Eshr detyruar shkonte ne pune ne at gjendje

Me dat 22 janar lumia eshr paraqitur ne urgjencen e sanatorium dhe doktoresha pergjegjese turni aty nuk e shtroi edhe pse kish kaluar pneumoni ter mushkerise

Ne dat 23 lumia u paraqit ne infektiv ku aty dok e shtroi dhe tha si ka mundesi sanatorium se shtroi

Ne infektiv ka qen duke vdekur e mbyten ne serume ilace pa lidhje sepse nuk esht spital specializuar per ftohje

Djali lumes stundent i shkr serish km ku i shprehet qe i me kerkove nr mamase dhe do ta zgjidhje probl. Tani ajo po vdes ne spital

Fill mbas mesazhir djalin e saj e mer ntel zv min shendetesise dhe min shendetesise per situaten

Lumia ka qen rrezik per vdekje

Ku nga infektiv cojn serish sanatorium

Nga d.p burgjeve tek drejtori policis burgjeve jan mesazhet ne ëths app lumez ku lutej ta ndihmonin se po vdiste lexuara gjitha me blu dhe asgje. Ne burgjet ku esht tranferu lumia jan tranf gjith shefat ato qe jan pergjegjesit kryesor po qeshin kryelart

Sipas dhenave tjera zbuluara bised nga un eshr ber presion nga d. P burgjeve etj per tmos folur media dhe vend tj.