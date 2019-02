Del videoja, si festonte Dako me “të dënuar”

Kanë dalë pamje të drekës së Vangjush Dakos me Avdylajt pas fitores së zgjedhjeve, të blera me paratë e krimit apo edhe presione.

Është deputeti i PD-së Ervin Salianji ai i cili i ka bërë publike pamjet në faqen e tij në Facebook.

Postimi i Plotë:

Hareja e krimit! Triumfi i së keqes!

Fitorja e zgjedhjeve festohet bashke me bandat, në Tetor në seancën e Kuvendit denoncova me emra dhe me video se si festohej vjedhja e zgjedhjeve.

Vetëm në këtë tavolinë, 7 persona të dënuar dhe disa nê kërkim. Sot të provuar dhe në përgjime zyrtare të prokurorisë!