Deklaratë e fortë! Sali Berisha tregon qëllimin e vërtetë të protestës së 16 shkurtit

Ish-kryeministri Sali Berisha u shpreh në ABC News, në emisionin Byro Politike, se qeveria tranzitore që kërkon Partia Demokratike, duhet të ketë kryeministër vetëm përfaqësues nga bota akademike, ose e ekspertizës.

Berisha e hodhi poshtë idenë që po qarkullon, sikur një kryeministër tjetër nga PS do të ishte i pranueshëm, vetëm të largohet Rama.

“Partia Socialiste, duhet të paguajë koston e shkatërrimit të zgjedhjeve”, tha ish-kryeministri.

Ai u shpreh se qeveria tranzitore duhet të ketë vetëm një rol e mandat, përgaditjen e zgjedhjeve të lira e të ndershme, dhe zbardhjen e krimit elektoral që ka ndodhur, duke iu referuar dosjes 339, ku del se si krimi ka bashkëpunuar me mazhorancën, ka siguruar votën për pushtetin dhe ka marrë në këmbim favore.

Berisha tha se Rama është faktuar se nuk bën zgjedhje të lira e të ndershme. Dhe sipas tij, opozita nuk ka rrugë tjetër, ose do të ulë kokën e të bëhet fasadë ose të rezistojë me cdo cmim, jo për pushtet, por për të sjellë zgjedhje të lira e të ndershme në vend.

Duke komentuar atë që u raportua se Rama të shtunën e protestës do të jetë në Vlorë, ish-kryeministri tha se u bën thirrje vlonjatëve ta kthejnë në Tiranë. Kryeministri duhet të rrijë në zyrë kur populli proteston, tha Berisha.

I pyetur nëse do të ketë dhunë me 16 shkurt, Berisha u shpreh se mesa kupton ai nga mesazhi i zotit Basha, iniciativa, zëri, do të jetë i qytetarëve. Ish-kryeministri pohoi se Basha nuk po vjen me 16 shkurt për t’u bërë kryeministër, por për të mundësuar zgjedhje të lira e të ndershme.