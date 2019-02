Deklarata e fortë e Daçiç: Në 2005-ën na ofruan ndarjen e Kosovës…

Ministri i Jashtëm serb, Ivica Daçiç vlerëson se nuk do të vijë deri deri te një marrëveshje me Kosovën, sepse sipas tij “shqiptarët nuk duan”. Kryediplomati serb për televizionin BN tha se demarkacioni i Kosovës nuk është një ide nga dje dhe se për të flitet me vite. Sipas tij në vitin 2005 Serbia ka pasur një ofertë nga ndërkombëtarët për ndarjen e Kosovës.

“Ne kemi nevojë për të mbajtur një politikë të mençur. Unë jam i sigurt se Prishtina nuk do ta pranojë atë, por ata do të jenë përgjegjës”, theksoi ai duke shtuar se Shtetet e Bashkuara tani janë më të angazhuara për arritjen e një marrëveshjeje.

Ai shtoi se ata e bëjnë një gjë të tillë se e kanë parë se ajo nuk mbaron. “Sot ata thonë se 116 vende njohën Kosovën, e cila është një gënjeshtër. I gjithë ky krijim bazohet në gënjeshtra dhe krime. Gjermania dhe Britania e bindin Haradinajn që të mos e heq taksën për mallrat nga Serbia”, tha Daçiç, duke theksuar se në skenë është ndryshimi i roleve, shkruan Klan Kosova.

“Dikush mendon se Haradinaj është i guximshëm por ata nuk bëjnë asgjë pa mbështetjen e jashtme. Amerika nuk do të lejojë Serbinë të jetë konstruktive dhe Kosova të jetë e keqe, se kjo e shkatërron konceptimin e tyre“, tha Daçiç.