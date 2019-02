Blerta tregon dramën e jetës, do një premtim nga fëmijët: Më rrëmbeu kur isha 19-vjeç…

Megjithse e martuar me dashuri, Blerta nuk arriti të mbante të bashkuar familjen e saj. Në përpjekje për të krijuar një të ardhme më të mirë për dy fëmijët e saj i ktheu kurrizin gjithçkaje, përfshirë dhe bashkëshortit, i cili i bëhej pengesë.

Blerta Koçiasi vjen nga Korça. Ajo është nënë e dy fëmijëve, Elenës dhe Ersit. Në emisionin “E Diela Shqiptare” në rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty”, ajo ka një mesazh, por edhe një premtim për fëmijët e saj.



Blerta tregon se në moshën 19 vjeç vendosi të lëri prindërit dhe vëllezërit dhe mori iniciativën edhe pse ata nuk ishin dakord, të shkonte tek ish-burri dhe të formonte një familje.

“Vendosëm bashkë që unë të largohesha dhe u largova. Më rrëmbeu më saktë. U largova dhe nga ai moment filloi jeta ime. Për një vit e gjysmë nuk kam folur me prindërit dhe vëllezërit. Ka qenë një katastrofë e vërtetë, edhe pse unë në atë një vit e gjysmë ngela shtatzënë me gocën. Edhe pse nisi jeta e re ishte e vështirë për mua. Fat ishte martesa e vëllait të madh, për të shkuar tek prindërit dhe të bashkohesha me ata, sepse vëllai tha nëse nuk vjen motra unë nuk bëj dasmë. Për mua ishte shumë e rëndësishme.”

Ardit Gjebrea: Bravo. Me pesë vëllezër edhe guxove?

Blerta: Guxova. Nuk e di, por guxova.

Ardit Gjebrea: Pse nuk u shpërblye ky akt i yti ? Flas nga ana e bashkëshortit.

Blerta: Se di. Pyes veten se ku kam gabuar, por nuk e di. Pas kësaj martese kam dy yjet e mi. Goca bën 18, ndërsa djali 16 në Prill. Unë jam shumë e lumtur, jam shumë e plotësuar në kuptimin që edhe pse nuk kam një bashkëshort në krahë që t’i rris ata fëmijë, jam shumë, shumë e lumtur. Ata janë forca ime që unë eci përpara dhe jetoj.

Ardit Gjebrea: Më trego pak momentin kur u divorcove. Si e përjetuan fëmijët ?

“Kur unë jam ndarë, goca ka qenë 8 e gjysmë dhe çuni 6 e gjysmë. Çuni fillonte klasën e parë dhe goca në klasën e dytë. Ishte shumë e vështirë, largësia për të shkolluar fëmijët ka qenë një katastrofë. E çoja gocën me kalë dhe e merrja me kalë nga shkolla, sepse ishte 50 minuta larg nga autobusi. Në këmbë ishte e vogël, jetonin në një fshat të Korçës. Nga aty merrte autobusin dhe vazhdonte rrugën për në shkollë. Kthehej me autobus dhe dilja ta merrja me kalë. Erdhi mosha që do shkonte në shkollë djali, gocën e kam futur 1 vit me vonesë. Vendosa të divorcohem, nuk ishte për shkak të grindjeve, por edhe për shkak të shkollimit. Unë vendosa të divorcohem, për një mundësi më të mirë për fëmijët. Kam shkuar tek babai im, sepse shkollën e kisha shumë afër. Nuk kisha mundësi tjetër. Bashkëshorti nuk donte, ai donte të rrinte aty ku ishim, e kishte të vështirë të largoheshim. Edhe pse kisha grindje në familje, mund t’i tejkaloja”.

Ardit Gjebrea: Pra shkollën e fëmijëve nuk e toleroje dot, doje që ata të shkolloheshin.

Ardit Gjebrea: Ti çfarë arsimi ke ?

Blerta: 8-vjeçar Ardit.

Ardit Gjebrea: Është ky një peng i jetës tënde që tashmë do që ta rikuperosh tek fëmijët e tu?

Blerta: Nuk fajësoj njeri, s’fajësoj prindërit se kushtet mbase i kanë bërë edhe ata të kuptoj se s’mundesha, ose nuk mundeshin ata për të më shkolluar mua, por unë do insistoj, do bëj sakrificat më të mëdha për të shkolluar fëmijët e mi.

Gazetari i rubrikës “Ka një mesazh për ty” shkoi në Korçë për t’i dhënë mesazhin dy fëmijëve, Elenës dhe Ersit. Ata pranuan me kënaqësi, por në studio hyri vetëm Elena, ndërsa Ersi e priste në ambientet e Tv Klan.

Blerta: Duhet të kuptoni që çdo sakrificë e bëj vetëm për juve. Dua të më premtoni që do të lini celularët dhe të shikoni shkollën. Për mua, jeta për ju është shkolla. Ju lutem.

Ardit Gjebrea: Ky ishte mesazhi, thjeshtë, pastër, qartë, shkurt, bukur.

Elena: Normalisht që ajo ka sakrifikuar gjithë jetën e saj për ne dhe ne do mundohemi t’ia shpërblejmë në të njëjtën mënyrë. Pse jo duke mësuar dhe duke arritur diçka.

Ardit Gjebrea: Sa kohë qëndroni ju në telefon ?

Elena: Varet, jo gjatë gjithë kohës, sepse normalisht kemi familje, kemi njerëz në shtëpi, por që jemi shumë të fokusuar tek telefoni.

Ardit Gjebrea: Me mësime si je?

Elena: Mirë. Kënaqshëm jo, por që mirë.

Ardit Gjebrea: Ti e di sakrificën që ka bërë mami për ju apo jo? A nuk do ia vlente që ta linit atë celularin dhe t’i jepni më shumë kohë studimit?

Elena: Ia vlen, kjo dihet, por që ndonjëherë dëshira të rrëmben. Të merresh me diçka që të përshtatet moshës tënde dhe ty. Kush nuk do t’ia shpërblej. Ne do mundohemi.

Ardit Gjebrea: Nuk është problemi i shpërblimit. Çfarë shikon në celular? Facebook-un?

Elena: Instagramin.

Ardit Gjebrea: Unë e kuptoj që mund të marrësh një kohë të caktuar duke parë Instagramin, por të shpenzosh orë e orë duke parë se me kë është Arditi, çfarë po ha Arditi, ça ka veshur Arditi, çfarë operacioni plastik ka bërë Arditi, fjala që bie se nuk e bëj, por më duket pak e tepruar. Ty më shumë të duhet jeta jote sesa jeta ime dhe në qoftë se të duhet jeta jote merr librat. Nëse nuk lexon, do shpenzosh gjithë kohën se çfarë bëj unë në Instagram, por unë e kam në terezi, se një foto e bëj për 1 minutë e hedh edhe mirupafshim. Aty fillon dhe aty mbaron.

Përpjekjet e Blertës për të parë të realizuara ëndrrat e saj tek fëmijët kanë patur vështirësi. Elena dhe Ersi do e kuptojnë sakrificën e mamasë së tyre për t’i shkolluar ashtu siç ajo u premton se do jetë më shumë prezente në jetën e tyre, duke nisur nga sot. Çdo gjë duhet të jetë e balancuar, sidomos në marrëdhënien prind-fëmijë./tvklan.