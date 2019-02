Basha thirrje policisë: Mos lejoni daljen e Ramës jashtë Shqipërisë!

Nga podiumi i protestës së opozitës para Kuvendit, kryetari i PD, Lulzim Basha i bëri thirrje policisë që të mos lejojë daljen e Edi Ramës jashtë vendit.

Basha tha se Rama sot është i pandehur i popullit shqiptar dhe duhet vënë përpara përgjegjësisë ligjore.

Lideri demokrat tha se mbështetësit e opozitës nuk kanë ardhur në këtë protestë për dhunë. Ai tha se sytë e SHBA dhe BE janë nga sheshi i protestës për të sjellë ndryshimin e Shqipërisë.

“Sytë e SHBA dhe BE janë nga ky shesh. Rrugëtimi nis me bashkimin më të madh të 29 viteve. Lulzim Basha do të qëndrojë në krahun tuaj në këtë betejë. Unë besoj te demokracia amerikane, te zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Politikanët e korruptuar dhe të inkriminuar duhet të shkojë para burgut.

Ne nuk jemi popull i dhunës, por popull i lirisë dhe demokracisë. I bëj thirrje policisë së shtetit të mos lejojë daljen jashtë kufijve të Shqipërisë të të pandehur të popuilit të Shqipërisë Edi Rama“.