Basha: Në javët e para të qeverisjes time, heq tarifën për Rrugën e Kombit

Kryedemokrati Lulzim Basha ka vijuar turin e takimeve në Kukës, ku është takuar me banorë të zonës. Nga ky takim, Basha u shpreh se në javët e para të qeverisjes së tij do të heq traun që Rama ka vendosur në Rrugën e Kombit.

“Kam ardhur shpesh këtu dhe nuk prisja situatë tjetër. Zotëria përdori një term, që Edi Rama me kukësin ka përdorur një politikë spastrimi. Ky shprehet si patriot i madh, politika e tij ka qenë e qartë për të larguar kuksianët. Kukësi është rekord në këtë drejtim.

Masat që ka marrë, shkatërrimi i pronave të fermerëve. Gjëja e parë që do zotohem para jush, çdo padrejtësi që ka bërë Rama ndaj Kuksianëve do ta bëjmë që në javët e para në pushtet, duke nis me anulimin e traut.

Taksa do zërohet. Ju e arritët një sukses, treguat rrugën si komunikohet me Ramën”, tha Basha.

Lulzim Basha u ka bërë apel kuksianëve që në 16 shkurt të vijnë në Tiranë për protestën e opeozitës