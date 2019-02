Basha merr forcë nga kuksianët: Nisemi sot e rrëzojmë Ramën nga qeveria!

Pakënaqësia e madhe e banorëve të Kukësit ndaj qeverisë së Edi Ramës ka bërë që kreu i PD-së të ‘pendohet’ se pse është lënë protesta në datën 16 shkurt.

‘Shoh vendosmërinë tuaj, nën këtë ditë të bekuar nga Zoti me këtë diell. E paskemi lënë larg datën 16, sepse me sa shoh nisemi sot e t’i japim fund padrejtësisë’, deklaroi Basha gjatë takimi me banorët e Kukësit.

‘Heqja e taksës korruptive, do të jetë masa jonë e parë. Kuksianët treguan qëndresë dhe drejtësi për të gjithë shqiptarët.

Një mesazh për organet e drejtësisë. Kini kujdes. Gjithçka do të shënohet, padrejtësinë ndaj kuksianëve nuk do t’jua falim kurrë.

Asnjë prind apo i ri kuksian që u ngrit kundër padrejtësisë, meriton vetëm mirënjohje.

Drejtësia do të veprojë ndaj Edi Ramës dhe qeveritarëve të tjerë të korruptuar që vendosën këtë taksë’, deklaroi kreu i PD-së Lulzim Basha gjatë takimeve me banorët e Kukësit.