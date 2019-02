“Taksidarët e Erion Velisë kapin keqbërësin me tri arka domate”

Ish-kryeministri Sali Berisha ka denoncuar aksionin e Policisë Bashkiake në Tiranë e cila sipas tij, i ka sekuestruar një qytetari të varfër tre arka të vogla me domate dhe lakra.

Ai shkruan mes tjerash se ky qytetar lufton çdo ditë për bukën e gojës, ndërsa pohon se policia e komanduar nga Erion Veliaj e plaçkit duke i vënë madje edhe gjoba.

“Me anë të një posti në rrjetin social “Facebook”, Berisha shkruan me ironi se “banditët me uniforme të lal plehut kapen “kriminelin”! miq, ky burre per kafshaten e gojes shiste tre arka te vogla me lakra dhe domate.

Ata i plaçkisin mallin dhe e gjobisin shume here me teper se vlera e tij. qytetare kalimtare i japin leket qe i mungonin per te paguar gjoben. sb”, shruan Berisha.