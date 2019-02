Babai nuk i flet Bebe Rexhës pasi pa skenat e saj në klip

Kengetarja shqiptare Bebe Rexha e njohur ndërkombëtarisht ka qenë kryefjala e javëve të fundit.

Bukuroshja refuzoi të vishej nga shumë stilistë me pretekstin se përmasat e saj nuk përmbushnin standardet e së bukurës. Lajm që bëri bujë disa javë më parë por ne do të fokusohemi diku tjetër.

Bukuroshja sapo ka nxjerrë këngën e re “Last Hurrah”, shoqëruar me një videoklip mjaft të nxehtë, ku mbizotëron ngjyra e kuqe dhe skenat provokuese. E kuqja tërbon dhe demin apo jo?

Pak përpara se të nxirrte këngën Bebe kishtë ndarë me fansat vetëm disa sekonda të shkurtra të vidioklipit.

Por mesa duket babai i Bebe-s i cili është me origjinë shqiptare mesa duket nuk i ka pëlqyer paraqitjen e Bebe-s në videoklip dhe për këtë ka vendosur të mos i flasë vajzës së tij. Këngëtarja ka vetëm pak orë që e ka publikuar këngën dhe, me siguri, edhe baballarë të tjerë shqiptarë në vendin e tij, ndoshta do t’i jepnin të drejtë.