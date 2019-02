Avokati bën deklaratën e fortë: Rama dhe Thaçi kanë hedhur miliona euro…

Avokati i njohur Altin Goxhaj, gjatë një interviste për Televizionin Fax News u shpreh se Rama tha se ka kryer një telefonatë me John Bolton për t’iu bërë presion atyre që janë kundër shkëmbimit të territoreve të Kosovës me Serbinë.

“Rama dhe Thaçi janë përpjekur vazhdimisht që të shuajnë zërat që janë kundër një marrëveshjeje të tillë e cila është një axhendë e Xhorxh Sorosit dhe sponsorizohet nga ai. Sorosi ka një problem global sidomos në Amerikë që kur erdhi Trump, në Europë po ashtu është përzënë në disa vende dhe ai po tenton të ndërtojë baza dhe xaxhendë në Ballkan e kryesisht në Serbi. Kundër kësaj axhende janë vetëm ramush haradinaj dhe Albin Kurti”, – deklaroi Goxhaj.

Sipas tij Xhorxh Soros tashmë është duke kërkuar një streh dhe Beogradi ia ka ofruar këtë gjë.

Sipas tij njerëzit më të angazhuar për copëtimin brenda Kosovës janë Shpend Ahmeti dhe Hashim Thaçi.

Avokati thotë se zgjidhja e kësaj situate vjen përmes referendumit diçka e cila sipas tij duhet të iniciohet nga opozita në Kosovë apo Serbi si edhe nga grupe të tjera të interesit.

“Një referendum në Kosovë dhe një i tillë në Serbi do të zgjidhte gjithë këtë debat, dhe kjo mund të bëhet përmes këtij mekanizmi ligjorë që mendoj se duhet të organizohet nga opozuitat e dy vendeve përkatëse. Në Kosovë duhet të marret përsipër kjo gjë shumë shpejt, nuk ka më kohë, sepse Rama, Thaçi dhe Sorosi kanë hedhur miliona dollarë që të realizohet një marrëveshje përmes shkëmbimit të territoreve. E vërteta është që askush nuk e do këtë shkëmbim, as ndërkombëtarët, as popujt e të dy vendeve”.

Ai akuzoi edhe opozitën shqiptare dhe kreun e saj Lulzim Basha duke thënë se është e kapur gjithashtu nga Sorosi dhe deri më tani nuk ka dhënë asnjë deklaratë zyrtare lidhur me debatin e shkëmbimit të territoreve të Kosovës me Serbinë.

“Gjithashtu nuk është dëgjuar asnjë deklaratë zyrtare as nga përfaqësuesit e opozitës sepse edhe opozita shqiptare është e kapur nga Sorosi dhe ai në një farë mënyre ka rënë dakort. Basha me 16 shkurt po bën të mundur që të bëjë zëvendësimin e butë të Ramës me Veliajn. E kam thënë pikërisht në këtë studio se Rama gjatë vitit 2019, dhe po e them përsëri se kjo do të ndodhë sepse është një ndërhyrje e SHBA-ve të cilën sapo unë e kam thënë me 13 janar ka qenë edhe Basha ai që ka deklaruar, sepse ai e ka marrë vesh këtë gjë dhe ka deklaruar se Ramën do ta rrëzojë gjatë këtij viti që të marrë meritat”.