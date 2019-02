Arrestohen 2 ‘skifterë’ në Tepelenë

Policia e Tepelenës ka arrestuar në flagrancë dy shtetas të akuzuar për veprën penale të vjedhjes, ndërkohë është në ndjekje edhe të dy personave të tjerë të dyshuar si autorë të vjedhjeve të fundit të ndodhura në këtë qytet.

Andi Oruçi 18 vjeç është dënuar me parë me kusht për vjedhje dhe për shitje të bimëve narkotike së bashku me Ledjo Bega.

Arrestimi i tyre është kryer gjatë një vëzhgimi intensiv të ndërmarrë nga policia e Tepelenës dhe tani të dy shtetasit do të gjykohen për rastet e vjedhjeve.