Arrestimi i Vangjush Dakos? Prokuroria: Po hetohet veprimtaria e tij

Pak ore pas deklarates se Lulzim Bashes per arrestimin e mundshem te Vangjush Dakos, prokuroria ka folur pas interesit te medias ne lidhje me kete ceshtje.

Deklarata e prokurorise: “Per ceshtjen ne fjale vazhdojne hetimet me ritem te pershpejtuar.

Nuk eshte personi nen hetim per Vangjush Dakon nuk do te thote se nuk po hetohet veprimtaria e tij.

Po hetohet veprimtaria e tij dhe e shume personave te tjere dhe ne perfundim do te konkludohet nese ka ose jo elemente te vepres penale.

Me vendim te drejtueses se krimeve te renda Donika Prela numri i oficereve qe po merren me ate ceshtje ka shkuar ne 10 nga 5 qe ka qene me pare. Ata po ekzaminojne 400 CD me pergjime nga 700 te tilla gjithsej”, ka thene prokuroria.