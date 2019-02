Anulohet urdhri për makinat e vjetra, Balluku ngre grup pune

Ministrja e re e Transporteve Belinda Balluku ka vendosur të anulojë një tjetër vendim të paraardhësit të saj.

Mësohet se Balluku ka kërkuar ndryshimin e vendimit për ndalimin e importit të makinave më të vjetra se 10 vite prodhim.

Prej janarit të këtij viti në Shqipëri nuk lejohet importi i automjeteve më të vjetra se 10 vite nga prodhimi.

Vendimi i marrë në mbrojtje të mjedisit mësohet se është kërkuar të ndryshohet prej Ministres së Infrastrukturës dhe Energjetikës, Belinda Balluku.

Burimet janë shprehur se grupit të punës i është kërkuar nga Ministrja të rishikojë vendimin e dhënë prej paraardhësit të saj, duke favorizuar kështu tregtarët e makinave të vjetra.

Propozimi vjen në një kohë kur Shqipëria renditet në vendet me nivelin më të lartë të ndotjes, madje disa herë më shumë se norma e lejuar prej Bashkimit Evropian.

Sipas një raporti të OBT, niveli i ndotjes është i barabartë me konsumin e 7 cigareve në ditë.

Madje ekspertët shprehen se në Shqipëri 50 përqind e ndotjes së mjedisit vjen si shkak i gazrave të automjeteve.

Në Tiranë numri i makinave për km 2 llogaritet të jetë më i madh se Amsterdami apo Berlini.

Pikërisht në këto kushte u vendos që të ndalohej futja në Shqipëri e makinave të vjetra, duke kërkuar si kusht konsumin e euro 5.

Kjo pasi një makinë e vjetër ndot 4 herë më shumë se një automjet i ri. Por në kushtet kur vendet e BE po kërkojnë që në qarkullim të lejohen vetëm me euro 6, duke stimuluar me projekte daljen nga tregu te makinave të vjetra në Shqipëri./ora