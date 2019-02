Ambasada e SHBA reagon për protestën e opozitës: Të jetë paqësore

Ambasada amerikane ka reaguar ne lidhje me protesten e opozites me 16 shkurt duke bere thirrje per shmangien e dhunes. Dekarata: 🇦🇱️ | E drejta e qytetarëve për t’u mbledhur, për t’i bërë kërkesa qeverisë dhe për të protestuar për ndryshim pozitiv janë simbole të një shoqërie demokratike të lirë dhe të shëndetshme. Është një e drejtë që ushtrohet shpesh në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, kjo e drejtë duhet ushtruar paqësisht. Dhuna kundër njerëzve ose pronës është e papranueshme. Ne iu bëjmë thirrje të gjithë atyre që janë përfshirë në protestën e së shtunës, dhe të gjithë udhëheqësve politikë shqiptarë, të refuzojnë dhunën dhe të sigurohen që protestat të zhvillohen paqësisht dhe në mënyrë konstruktive. 🇺🇸️ | The right to peacefully assemble, petition the government, and protest for positive change are hallmarks of a free and healthy democratic society. It is a right exercised often in the United States. However, this right must be exercised peacefully. Violence against people or property is unacceptable. We call upon all involved in Saturday’s protest, and all of Albania’s political leaders, to reject violence and ensure the demonstrations are conducted peacefully and constructively.