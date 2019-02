Abuzuan me 14 vjeçaren, flet babai

Gjykata e Durrësit ka dhënë sot masën e sigurisë “burg pa afat” për të rinjtë nga Kavaja që përdhunuan në grup një vajzë 13 vjeçare në shkollën “Rilindja” të qytetit.

E gjithë ngjarja ka ndodhur dy muaj më parë, ndërsa fillimisht shkolla dhe policia janë përpjekur ta fshehin atë duke vonuar procedurat.

Duke iu referuar deklaratës së babait të vajzës, Top Channel raporton se ngjarja ka nisur pasi vajza kishte kishte lidhje me njërin prej djemve, i cili më pas e preu në besë duke i bërë shantazh me video intime.

“Babai na ka thënë se gjithçka ka nisur pasi vajza e tij hyri në marrëdhënie me një shokun e klasës. Ky i fundit, në pabesi e kishte xhiruar me anë të një shoku tjetër duke kryer marrëdhënie dhe, përmes kësaj videoje, ata e shantazhonin vajzën. Nëse ajo nuk i nënshtrohej marrëdhënies seksuale në grup me shokë të tjerë, ata do t’i publikonin videon për ta turpëruar në sytë e të gjithëve”, raporton gazetarja Juli Ristani.

Vajza ndodhet aktualisht në gjendje të qëndrueshme psikike, ndërsa i është nënshtruar edhe ekspertizës mjekoligjore, pas së cilës mjekët kanë dalë të tronditur.

Por, babai thotë se tashmë po përgatitet ta largojë vajzën nga Kavaja, për t’i siguruar asaj një jetë më të mirë në një vend të Bashkimit Europian.

Gazetarja raportoi gjithashtu se kishte shkuar në shkollën 9-vjeçare “Rilindja”, në autoritetet lokale dhe në komisariatin e Policisë së Kavajës, pa mundur të sigurojë informacione.

Ndërkohë, paraditen e kësaj të diele, është zhvilluar seanca me dyer të mbyllura në Gjykatën e Durrësit, për vlerësimin e masës së sigurisë ndaj adoleshentëve të Kavajës, të akuzuar për përdhunim.

Të premten, kjo gjykatë kishte vendosur paraprakisht arrestimin e 8 adoleshentëve, nxënës të një shkolle 9-vjeçare në qytetin e Kavajës. Por, policia e ekzekutoi vendimin 24 orë me vonesë, duke arrestuar 7 prej tyre, ndërsa të tetin e kanë shpallur në kërkim.