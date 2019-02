A do arrestohet Vangjush Dako? Balla: Ka bërë punë të shkëlqyer, meriton të rizgjidhet

Kreu i grupit parlamentar të PS-së Taulant Balla tha në emisionin “Dritare me Rudinën” në News24 se kreu i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako ka bërë një punë të shkëlqyer për 16 vite në këtë detyrë dhe se meriton të rizgjidhet. Por ai theksoi se është asambleja e PS ajo që vendos. Balla ka replikuar me gazetarët përballë tij duke kundërshtuar blerjen e votave dhe deklaroi se PS kërkon të marrë edhe bashkinë e Shkodrës dhe Kukësit.

Për sa i përket protestës në vend ai tha se ndryshe nga ato në vende të ndryshme të Europës inspirohet nga lidershipi i dy partive.

Më 19 janar votohet marrëveshja me Maqedoninë e Veriut për çështjen e emrit në Athinë, marrëveshja e Prespës, 60 mijë protestues dhe dhunë djegie çdo të shtunë në Paris. Këtu dhuna inspirohet nga lidershipi i dy partive.

Rudina Xhunga: Ju çfarë do bëni zoti Balla?

Taulant Balla: Kuvendi dhe qeverisja do vazhdojnë punën normalisht. Jemi në proces përmbyllës të kandidatëve për 61 bashkitë.

Andi Tela: Me kë do konkurrojnë?

Taulant Balla: Do konkurrojmë me çdo parti që do marrë pjesë.

Andi Tela: S’ka parti? Thatë që nuk do i digjnin mandatet por i dogjën.

Taulant Balla: Uroj të mos dëgjojnë ty. Se në përgjithësi dëgjojnë Shkullakun. Partitë janë krijuar si instrument për të shkuar në zgjedhje.

Elementë të tillë ndodhin shpesh. Si dje në Rumani, në fundjavë në Francë, apo në Greqi. Nëse atje udhëhiqen nga një ekstrem…

Andi Tela: Elbasani qeveriset shumë mirë, Durrësi qeveriset jashtëzakonisht mirë..

Taulant Balla: Po-po, këto janë konceptet tuaja. Ju ftoj të vini në Elbasan.

Andi Tela: Ju doni t’i komandoni të gjitha?

Taulant Balla: Me organizimin që ka PS me lidershipin që ka PS, me programin që ka PS ne konkurrojmë. më vjen keq që në 2015 kemi humbur me vetëm pak vota në Bajram Curri. Por po ju them…

Andi Tela: Keni bërë reformën territoriale siç keni dashur dhe rezultati vjen siç e doni.

Taulant Balla: Unë po ju thosha se kemi marrë 46% të votave në Bajram Curri në 2017. Bashkia Tropojë nuk ka ndryshuar.

Andi Tela: Për gabimin e PD që ju la ta votoni vetëm reformën territoriale e vuan në kurrizin e saj por nuk është mirë që ju të qeverisni 61 bashki sikur në këtë vend shkon çdo gjë mirë?

Taulant Balla: Ne duam që dhe Kukësin dhe Shkodrën t’i qeverisim ne.

Erl Murati: Do ta rikandidoni Dakon?

Taulant Balla: Vangjush Dako ka bërë një punë të shkëlqyer në këto vite. Ne nuk kemi deklaruar zyrtarisht rikandidimin për asnjë kandidat. Është një gjë që i takon asamblesë. Në 23 mars do të them dhe kandidatët për të gjitha bashkitë e vendit.

Rudina Xhunga: Nuk doni të rikandidoni bashkinë e Durrësit, Elbasanit?

Taulant Balla: Ju niseni nga emrat ne nisemi nga parimet. Ajo që është diskutuar sot është një lexim që KQZ i ka bërë kodit për sa i përket referencës për numrat, për mandatet.

Unë kam një lexim që referenca në ligj i referohet tre mandateve. KQZ ka bërë këtë lexim sot, por përsëri insistoj që Vangjush Dako ka bërë një punë që meriton të rizgjidhet. Megjithatë kjo është një vendimmarrje që i takon Asamblesë së PS.