3 shenja që ju ndihmojnë për të kuptuar se ai nuk është i duhuri

“Bright Side” rendit tre shenjat kryesore të një marrëdhënie, e cila nuk funksionon. Duke filluar me debatet, abuzimin, dhe mungesa e gjërave të përbashkëta, ja si ta kuptoni që ai nuk është shpirti juaj binjak.

1.Më tepër se çdo gjë tjetër debatoni ose abuzoni me njëri-tjetrin

Kjo gjë ndodh gjatë marrëdhënieve abuzive. Ndaj me njerëz, që vetëm debatoni më mirë as mos të tentoni të shkoni në martesë. Nëse e gjeni veten duke qarë shumë shpesh, ai/ajo me siguri nuk është i/e duhura për ty.

2.Njerëzit jua kanë thënë troç që ju të dy nuk duhet të jeni së bashku

Nëse miqtë tuaj jua kanë thënë në sy dhe ju janë lutur që ta harroni atë, duhet t’i dëgjoni. Njerëzit e bëjnë këtë zakonisht kur ata janë të frikësuar se do të jesh i/e palumtur për tërë jetën, nëse martohesh me një person të tillë.

3.Duket sikur ju të dy keni zero gjëra të përbashkëta

Ju nuk keni qëllime të përbashkëta. Madje ju urreni edhe programin e tij/saj të preferuar në TV. “Shpirtrat binjakë” nuk kanë të përbashkët vetëm seksin.