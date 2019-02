16-vjeçarja tregon se si u abuzua nga mësuesi dhe polici

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Kosovë, ku një 16-vjeçare nga Drenasi është abuzuar seksualisht nga mësuesi i saj, por sikur të mos mjaftonte kjo, ajo është abuzuar edhe nga polici pasi ka shkuar që të denoncojë mësuesin.

Ajo ka treguar për “Insajder” në një intervistë të gjitha detajet si ka filluzar abuzimi ndaj saj nga mësuesi e më tej nga polici, ndërsa tha se ishte detyruar të shkonte me ta pasi e kishin kërcënuar.



Po ashtu ajo tregon se jo vetëm është shantazhuar por edhe kërcënuar me vrasje, e duke qenë se ka vetëm një vëlla kishte frikë se mos i bënin keq atij, e për këtë ajo është detyruar të pranojë e të shkojë si me mësuesin ashtu edhe me policin.