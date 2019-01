Zyrtare, temperaturat të hënën do zbresin deri në -12 gradë

Instituti i Gjeoshkences parashikon edhe zyrtarisht nje renie ekstreme temperaturash kete jave. Me konkretosht ne zonat malore pritet qe te henen, temperaturat te jene deri ne -12 grade.

PARASHIKIMI METEO

RESHJET

Sot pasdite (e diel dt.06) dhe nesër (e hënë dt.07) priten reshje lokale të dobëta në zonat malore në shumicën e qarqeve (siç tregohet në tabelë, respektivisht për secilin qark). Ato do të jenë në formë dëbore.



TEMPERATURAT

Ato do të mbeten të ulëta për shkak të masave ajrore arktike, të cilat pritet të qëndrojnë në rajonin tonë deri ditën e martë (dt.08). Kjo do të sjellë ngrica gjatë natës në të gjithë vendin, ndërsa në vendet malore do të ketë ngrica edhe gjatë ditës.



Më konkretisht, nesër (e hënë dt.07) temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë:

në bregdet: -1 / 7 °C

në vendet e ulëta: -3 / 4 °C

në vendet malore: -12 / -4 °C



ERA

Sot pasdite (e diel dt.06) pritet të fryjë e lehtë, ndërsa nesër (e hënë dt.07) mesatare deri e fortë.