Zbulohet lidhja e fshehtë e Gentës me ish-banorin e Big Brother

Ish-banorja e “Big Brother”, Genta Gjalpi vazhdon të mbetet ndër më të komentuarat në media e sidomos për jetën private. Ditën e sotme Genta i ka habitur të gjithë me lajmin se është lidhur me një prej ish-banorëve të “Big Brother 9”.

Ka qenë vetë Genta që e ka dhënë këtë lajm me postimet e fundit në Instastory ku tregon se nesër do të jetë e ftuar në emisionin e Ermal Peçit për të folur për lidhjen me Olsi Klosin.

Dyshja siç duket e ka mbajtur të fshehur për gjithë këtë kohë lidhjen e tyre, por më shumë na mbetet të mësojmë nesër.