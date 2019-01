Zbulohen detaje nga kontrata e Todibos me Barcelonën

Më herët është thënë se Barcelona dhe Jean Clair Todibo kanë mbyllur bisedimet dhe gjithçka rreth kalimit të lojtarit në “Camp Nou” do të zyrtarizohet nesër.

Todibo do të transferohet në “Camp Nou” në fund të këtij sezoni, pra gjatë verës.

Rreth kësaj marrëveshje mes palëve, një detaj ka zbuluar Matteo Pedrosi, transmeton lajmi.net.

Thuhet se Jean Clair Todibo do të nënshkruaj kontratë me Barcelonën, e cila do ta mbajë atë në skuadër deri në vitin 2023.

Mbetet të shihet nëse në sezonin e parë katalanët do ta dërgojnë në huazim lojtarin, apo do ta mbajnë në skuadër.

Todibo po konsiderohet si e ardhmja e mbrojtjes, madje ka fituar epitetin “Varane i ri”.