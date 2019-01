Wow! Së shpejti Einxhel Shkirën do ta shohim në emisionin e famshëm

Einxhel Shkirën që prej moderimit në një emision për muzikën Hip Hop në “In Tv”, nuk e kemi parë më në botën e televizionit.

Ishte pikërisht periudha kur brunja simpatike mori famë të llahtarshme!

Bukuroshja seksi është një nga femrat më të komentuara në rrjetet sociale, por jo vetëm dhe mbetet një nga vajzat më të përfolura të ekranit.

Me gjasë, shumë fansave u ka munguar Einxhel si moderatore! Nëse dhe ju e gjeni veten në këtë përshkrim, ka një lajm të mirë!

Burime për “Gazeta Express” kanë pohuar se Einxhel do të rikthehet së shpejti në ekran dhe do të marrë pjesë jo në një projekt dosido, por në një projekt me shumë impakt për publikun.

Thuhet se do t’i bashkohet prezantimit me Edi Manushin, Nevina Shtyllën dhe Fjoralba Ponarin në “E diell”, që pritet të nisë më 27 janar në “Top Channel.”