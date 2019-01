Vetë ish-polic e gruan drejtore, ky detaj mund të zbulojë ekzekutorët e Bilalit

Ditën e sotme në Tiranë është ekzekutuar me armë zjarri një ish-polic në zonën e Selitës.

Si pasojë e të shtënave ka mbetur i vrarë shtetasi Arben Bilali i moshës 50 vjeç, ish-polic dhe më parë kishte qënë edhe pjese e Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë.

Detajet nga banorët dhe policia bëjnë me dije se ndaj Bilalit kanë qëlluar me breshëri automatiku tre persona të maskuar të cilët më pas janë larguar nga vendi i ngjarjes me një mjet tip “benz s class”.

Viktima dyshohet se ka qenë duke ecur, nisur nga plumbat e shumtë që ka marrë në trup, por ende nuk është ndërtuar skena e vrasjes.

Por një rol kyç e kanë dhe dëshmitarët, të cilët kanë qënë të parët që kanë raportuar për ngjarjen në fjalë.

Zona nuk ka patur biznese afër, por megjithatë një kamer sigurie është sekuestruar për të parë nëse autorët dhe ngjarja është rregjistruar .

Mësohet se bashkëshortja e viktimës është efektive policie, me rol drejtues në Drejtorinë e Policisë së Tiranës.

Ngjarja ndodhi sot rreth orës 14:35, ndërsa Arben Bilali ndërroi jetë në spital për shkak të plagëve. /Lajmifundit.al