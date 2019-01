Vazhdon ndryshimi në kabinetin qeveritar

Pasi shkarkoi 7 ministra dhe zëvendëskryeministren Senida Mesi , ndryshimi në kabinetin qeveritar nuk është lënë me kaq.

Pas shkarkimit nga detyra të Damian Gjiknurit më datë 23 janar , Rama ka firmosur shkarkimin nga detyra edhe të zv.ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë , Enis Aliko. Ky vendim është bërë publik , pasi është botuar në fletoren zyrtare. Kryeministri ka vendosur që në postin e zv.ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë të rikthejë ish- deputetin e Elbasanit, Ilir Bejta. Ky i fundit ishte drejtor në Ministrinë e Infrastrukturës , kur ajo drejtohej nga Damian Gjiknuri

Kush është ish- zv.ministri i shkarkuar:





Enis Aliko lindi më 28 Maj 1962 në qytetin e Tiranës, ku edhe banon. Ai filloi studimet në Universitetin e Tiranës në vitin 1981 në degën Inxhinieri Mekanike. Pas mbarimit të vitit të dytë me rezultate të shkëlqyera, përfitoi një bursë studimi për inxhinieri nafte në Algjeri. Ai u diplomua në vitin 1988 në Institutin Algjerian të Naftës dhe zotëron gradën Master në Inxhinieri Shpim-Kërkimi Nafte. Pas kthimit në Shqipëri filloi punën si Asistent Pedagog në Universitetin e Tiranës, në katedrën e Shpimit të Puseve. Në vitin 1993 ai kaloi në Agjensinë Kombëtare të Hidrokarbureve (sot AKBN) si Specialist Shpimi dhe anëtar i Bordit.

Më pas, në vitin 1995, Z. Aliko filloi punë, si inxhinier distrikti, në një kompani shumëkombëshe nafte. Deri i në vitin 2015 ai mbajti pozicione të ndryshme në këtë kompani, nga manaxher i inxhinierisë deri në drejtor gjeomarketi, duke qenë përgjegjës për Evropën, Afrikën dhe vendet e detit Kaspik.

Nga viti 2015, ai është angazhuar në Shqipëri si Manaxher i Projektit të Master Planit të Gazit Natyror, i cili hedh bazat për transmetimin dhe shpërndarjen e gazit natyror në Shqipëri. Gjatë aktivitetit të tij profesional ai ka kryer një sërë kursesh të ndryshme profesionale në SHBA dhe BE, nga kurse specializimi në fushën e naftës, në kurse negocimi, kontratash, finance, legale, manaxhimi, etj. Z. Aliko ka kontribuar në zhvillimin e industrisë së naftës me mbi 15 artikuj shkencorë, të cilët i ka prezantuar në konferenca ndërkombëtare ose të botuar në revista profesionale, si dhe me pjesëmarrjen e tij në zhvillimin e një sërë teknologjish të reja në fushën e shpim-kërkimit. Përveç kësaj, ai është edhe autor i disa patentave ndërkombëtare në fushën e naftës.

Aliko është anëtar i vjetër i Shoqatës Ndërkombëtare të Inxhinierëve të Naftës (SPE) dhe prej vitit 2015, është edhe anëtar i komisionit të çmimeve të nderit të kësaj Shoqate.