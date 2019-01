Trego sa të pagova more, mos u ngopsh! Rama “nxjerr zbuluar” Ermal Mamaqin

Moderatori Ermal Mamaqi në hyrje të intervistës së tij me kryeministrin Edi Rama ka sqaruar publikun se ka pasur konspiracione se ai ka marrë pagesë nga Rama, por që janë të pavërteta dhe me batutë tha se kur e mendon do kishte bërë mirë të merrte.

E ndërsa filloi intervista dhe Ermali e hapi sërish këtë temë, kryeministri Edi Rama i është përgjigjur me batutë duke i thënë që të mos i hyjë këtyre muhabeteve.

“Trego sa të pagova, që mos u ngopsh. Gjuha shkon ku dhemb dhëmbi”, u shpreh Rama./ lajmifundit.al