Topalli bën deklaratën e fortë: Do ketë një marrëveshje tjetër Rama-Basha

Ish-nënkryetarja e Partisë Demokratike, Jozefina Topalli, ka bërë një deklaratë të fortë mbrëmjen e sotme kur ka pohuar se do të ketë një marrëveshje të dytë Rama-Basha, si ajo e 17 Majit 2017.

Topalli, e ftuar në emisionin “Mbrëmje Ide” me Mirela Milorin, ka vazhduar kritikat ndaj kryedemokratit Lulzim Basha, duke thënë se lidhja e ngushtë me Ramën e mban atë akoma në karrigën e PD.

Jozefina Topalli: Basha do kishte ikur një mijë herë nëse nuk do kishte pasur mbështetjen e Ramës. Sot e mban Edi Rama dhe janë të lidhur pazgjidhshmërisht. Qenia e tyre në karriget që mbajnë janë të kondicionume në mënyrë të pazgjidhshme me njëri-tjetrin. E mbajnë jo vetëm politikisht. Muajt e ardhshëm unë besoj se kanë për të rikonfirmuar këtë që po them sot.

Pyetje: Një marrëveshje tjetër?

Jozefina Topalli: Sigurisht.