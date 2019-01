Targat e makinave, dy vendime të reja me interes për shoferët

Dy vendime të rëndësishme për targat e makinave janë marrë nga Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor, konsideruar si lehtësi.

I pari: Kur ju dëmtojnë targën mjafton ta ktheni dhe do të pajiseni me targën e njëjtë! Nuk keni pse ndërroni komplet dokumentacionin, as pse bëni më kontroll fizik dhe më e rëndësishmja, paguani vetëm koston e 1 targe, me po ato numra e gërma!Kjo praktikë e re në fjalë nuk mundësohet për rastet e humbjes së targës/targave dhe jo për formatet e dala nga prodhimi!

Së dyti, keni automjet koleksioni pa targa dhe nuk dini si të organizoheni për një panair, ekspozitë apo aktivitet kolektiv, karvan historik apo parada, xhiro panoramike, itenerare turistike e pjesmarrje si i ftuar në një event?