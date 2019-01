Shtyhet shembja e banesave në Bregun e Lumit

Bashkia e Tiranës tërhiqet sot nga shembja e banesave në Bregun e Lumit, aty ku ka shpërthyer një protestë e fortë e banorëve me zjarre të ndezura.

Në këto momente, banorët e kësaj lagjeje po debatojnë me dy punonjës të Policisë së Shtetit që kanë shkuar atje.



Deputetja e PD-së, Jorida Tabaku, ka dalë në mbështetje të banorëve.

Punonjësit e Policisë thanë se kishin ardhur për shkak të zjarrit me goma që banorët kishin ndezur, jo për shkak të prishjeve, pasi, sipas tyre, shembjet ishin anulluar. Fadromat ishin dërguar për shembje në Farkë. Megjithatë, deputetja Tabaku u ka kërkuar efektivëve, se ku e kishin shkresën zyrtare që shembjet ishin anulluar.

Banorët e kanë vazhduar debatin me punonjësin e Policisë, pasi sipas tyre, nuk kishte të bënte asgjë fakti se shembja ishte anulluar sot, pasi nesër ata mund të vinin përsëri.

Banorët dëgjohen tek thonë se i kanë kërkuar takim me shkrim, kryebashkiakut Ervin Veliaj dhe ai nuk i ka pritur, ndërkohë që ata i kanë dhënë votat.

“Konfliktin e kam drejtpërsëdrejti me kryetarin e bashkisë së Tiranës, as me njeri tjetër” tha njeri prej tyre. “Ku të shkoj në mes të dimrit me fëmijë, ku t’i çoj?!’

Deputetja Jorida Tabaku pohoi se urdhri për shembjen e banesave në këtë zonë ishte tërhequr, por se IKMT do të vinte në ditët në vijim. “Ne do të vazhdojmë të rrimë këtu”, tha deputetja.