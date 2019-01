Sherr në Korcë, babai i bën djalit të papriturën

Një sherr me thikë ka ndodhur sot në qytetit e Korçës. Protagonistë të sherrit ishte djali me babanë, teksa ky i fundit e ka qëlluar me thikë duke e plagosur në qafë.

Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur për motivet dobëta dhe i dëmtuari fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

“Më datë 07.01.2019, në lagjen nr 5 në Korçë, në banesë, shtetasi I.S, rreth 65 vjeç, pas një konflikti të çastit, dyshohet se ka plagosur me thikë djalin e tij shtetasin R.S, 36 vjeç, i cili po merr mjekim në Spitalin e Korçës, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Shtetasi I.S, ndodhet i shoqëruar në Komisariat, ku po kryhen veprimet e mëtejshme proceduriale dhe po punohet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes”, njofton policia.