Kreu i Departamentit të Mjedisit në Partinë Demokratike, Jamarbër Malltezi deklaroi në Open se përveçse në Holtë, në 4 vende të mbrojtura është planifikuar që të bëhen HEC-e.

“Janë dhënë 65 leje me asnjë studim të thelluar dhe nga këto sigurisht që do të dalë një rast i ngjashëm me Holtën.

Nuk është situatë e paparishikueshme kjo. Mesa duket, kjo qeveri merr vesh vetëm me protesta”, tha Malltezi.