Rrëfehet këngëtari shqiptar: “Si më akuzuan si bashkëpunëtor të CIA-s”

Këngëtari i mirënjohur shqiptar, Frederik Ndoci ka folur për zhgënjimet më të mëdha gjatë karrierës në Shqipëri dhe përndjekjet gjatë regjimit të komunizmit.

Në një intervistë të publikuar nga “albanianfreepress.al”, këngëtari shkodran kujton kohën kur është dënuar për agjitacion dhe propagandë nga letrat anonime të dërguara atëherë që sipas Ndocit, morën në qafë shumë njerëz.

“Ah, ky dënim erdhi se akuzohesha nga një letër anonime, ku unë Frederiku isha bashkëpunëtor i Vatikanit, KGB-së, CIA-s? O zot, as i kisha dëgjuar mirë këto emërtime se unë merresha me art. Ku kisha unë lidhje me spiunazhin?! Madje kisha alergji nga Sigurimi. Shmangesha nga takimet me ta”, shprehet këngëtari.