Reme Lala përplaset me Bashën: Sa herë e ke takuar babain tim

Deputetja Reme Lala dhe kryetari i PD-së Lulzim Basha janë përplasur sot në Kuvend pas publikimit të përgjimeve nga Zëri i Amerikës dhe BIRN se eksponetët të lartë të PS-së në Dibër kanë bashkëpunuar me grupe kriminale për të blerë vota.

Deputetja ka treguar se Basha ka kërkuar që të takohet me Ymer Lalën dhe ai nuk ka pranuar që të takojë kryetrin e PD-së.

“Sa për Ymer Lalën, Lulzim Basha i ke thënë Taulant Ballës se me ndjesinë e prindit do të të kisha futur një grusht, unë po të them se me dashurinë për babain tim dhe me krenarinë që kam se jam vajza e Ymer Lalës, do t’i them një ditë të gjitha, sa herë e ke kërkuar ti Ymer Lalën për ta takuar e bashkëpunuar, me data e emra të saktë, atyre njerëzve e miqve të nderuar që do të kenë burrërinë ta thonë hapur sa herë ke kërkuar takim me Ymer Lalën, por këto një herë tjetër, sot jam për hallin e dibranëve”- tha ajo.

Kujtojmë se në prag të zgjedhjeve në vitin 2017, Partia Demokratike dorëzoi një kallëzim penal ndaj një morie drejtuesish lokalë të policisë, drejtorisë së Arsimit, OSHEE-së, Tatimeve si dhe denoncoi publikisht Ymer Lalën, një personazh kontrovers me lidhje të forta në zonë.

Më tej Lala, nga foltorja e Kuvendit ka folur në lidhje me dhënien e llixhave ne Peshkopi, duke i kërkuar qeverisë që të ndalë këtë projekt.

“Si dibrane dhe si deputete unë ngre sot dyshime për këtë leje të papritur, dyshime për keqpërdorim të lejes, të kësaj pasurie, gjej ngërçe, pikëpyetje, dilema për këtë. I bëhet dëm madhor gjithë Dibrës, rrënim i familjeve, rrënim për Dibrën. Zoti kryeministër ndërhyni sot të mos u lënë rrugë, atyre personave që i kanë bërë familjet dibrane të qajnë, e tani nxitojnë tu fshijnë lotët.

Për mua problemi nuk zgjidhet në FB dhe Instagram, as nuk dua të marr flamurin e tu them atyre se këtë hall e zgjidh unë, ata këtë e presin nga ju, flamurin kush e zgjidhi hallin le ta tundë kush të dojë”, tha Lala.

Më tej deputetja e Partisë Drejtësi Integrim dhe Unitet, por që është bashkuar me PS u shpreh: Me lejen e përdorimit të ujit të llixhave, shkatërrohet Dibra, u hiqet buka qindra familjeje për të pasuruar një grusht njerëzish, unë kam heshtur, por nuk kam fjetur gjumë, potenciali i zhvillimit ët biznesit të ujërave termale, mjafto në mbulimin e papunësisë në këtë zonë

Llixhat nuk kanë nevojë për llogje të dashur patriotë, duan studim fizibiliteti të detajuar, duhen shëruar që ato të na shërojnë, unë si përfaqësua e Dibrës, që e ndiej dhe kam të qartë për zgjidhjen do nxis qeverinë për një zgjidhje të argumentuar, dhe nxitjen e pushtetit lokal për të propozuar zgjidhjen më të mirë për këtë qëllim, kush ka qenë aty ka ndjerë erën e rëndë, kjo leja e dhënë mban erë të qelbur e korruptive, ju lutem kryeministër dilni në foltore dhe drejtojuni dibranëve. Unë jam këtu, për të folur në këtë foltore ku fjala ka peshë.”- u shpreh Lala.