Rama nuk i përgjigjet Metës por paralajmëron: Do ta clirojmë Kushtetutën nga ky President

Kryeministri Edi Rama ka refuzuar ti pergjigjet deklarates se sotme te Presidentit Ilir Meta.

Rama e ka cilesuar kreun e shtetit si pengmarres te kushtetues ndersa ka paralajmeruar se kjo situate do te marre fund menjehere pas krijimit te gjykates Kushtetuese.

Reagimi i Rames: Mos prisni të merrem më me një pengmarrës të Kushtetutës në zyrën e Presidentit, i cili është katandisur në çizme rezervë e Doktorreshës së Shkencave👎Gjykata e re Kushtetuese do t’i japë fund kësaj maskarade, ndërsa vëmendja jonë do jetë e gjitha tek njerëzit e zero tek çizmet👎