Kryeminsitri Edi Rama është një ndër njerëzit më të kërkuar në Shqipëri.

Ai shpesh është gjykuar për lidhjet e tij të shumta të cilat disa prej tyre kanë përfunduar në martesë.

Por martesa e tij me Lindën duket se është në rrugë të mbarë pasi ai duket shumë i lumtur.

“Unë për vit të ri ha një tortë që e bënte gjyshja, e mësoi nëna ime, dhe pastaj gruaja ime. Jam nip me fat, djalë me fat dhe burrë me fat”, tha kryeministri i ftuar në Xing Me Ermalin.