Reshjet e dëborës dhe i ftohi i madh kanë krijuar probeleme në rrugët e ndryshme në të gjithë vendin.

Në Aksi Qafe Buall – Peshkopi kalohet me shumë veshtirësi me zinxhirë.

Ska as makina borepastruese as hedhin kripe. Ska as prezence policie.