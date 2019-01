Punësimi i emigrantëve në Gjermani, ja dy lehtësimet dhe një vështirësi

Ligji i ri për fuqinë punëtore i miratuar nga qeveria gjermane, hyn në fuqi në 1 janar të vitit 2020.

Risi kryesore e tij ishte barazimi i personave me shkollim profesional me ata me universitet, në një kohë kur mbërritja e fuqisë punëtore në vend lidhej më se shumti me ata që kishin kryer studime universitar

Lehtësimi i dytë ishte heqja e verifikimit të prioritetit; tani nuk kontrollohet më nëse për një vend pune ka një kandidat gjerman apo nga BE-ja.

Por ndërkohë, ekziston dhe një e re tjetër që mund të shihet si vështirësi, sepse kërkohet e certifikuar njohja e gjuhës gjermane si kriter për punën apo për ekuivalentimin e diplomave profesionale të huaja.

“Pra, dy lehtësime dhe një vështirësi”, thotë ekspertja e ligjeve, Carola Burkert.

Ndërsa shpresohej një zbatim i shpejtë i ligjit të aprovuar nga ekzekutivi, ai nuk do të hyjë në fuqi përpara janarit të vitit të ardhshëm.

Kjo vonesë sipas Burkert, ka arsyet e saj, duke nisur nga fakti qe zbatimi i ligjit kërkon adoptim të madh të rregulloreve e neneve të lidhura me të.

Shkaku i dytë lidhet me Rregulloren e Ballkanit Perëndimor-, sepse duhet që të përgatitet administrata. Një ndër sfidat kryesore konsiderohet pikërisht shtimi i kërkesave për vizë.

Megjithatë sipas ekspertes, mund të ketë edhe procedurë të përshpejtuar: Në rast se një punëdhënës paguan një shumë të caktuar dhe arsyeton perse nevojitet një procedim i tillë, atëherë ky i fundit aktivizohet me afate të caktuara.