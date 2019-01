Problemet me pasurinë, shkarkohet kreu i Gjykatës së Sarandës

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka shkarkuar nga detyra gjyqtarin Alltun Çela, i cili nga viti 2008 drejton Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë. Vendimi në fjalë erdhi pasi ai ngeli ne testin e Vettingut, duke dalë me një vlerësim negativ për të tre kriteret, pasurinë, pastërtinë e figurës dhe profesionalizmin.

Çfarë u konstatua në KPK:

“ILDKPI ka sjellë raport se ka deklarim të saktë, ka burime të ligjshme, nuk ka bërë deklarim të rremë. Kemi bërë hetim të thelluar. Çela ka qenë bashkëpunues me komisionin e Vettingut, duke u përgjigjur në kohë e duke përcjellë materialet e kërkuara. Gjyqtari ka tokë arë ullishte me sip. 17.540 m2, akti i marrjes së tokës në pronësi në 1994 marrë me ligjin 7501. Në përfundim të hetimit për këtë pasuri, rezulton se pronësia duhej të dilte në emër të babait te tij.

Rezulton se ka mospërputhje në dokumentacionin për këtë pronë, pasi me të njëjtin dokument ka përfituar 600 m2 truall së bashku me shtëpi banimi. Këto prona ndodhen në Tatzan në Delvinë. Është i paqarte se si e fituar pronësinë 600 m2. Pasi njëherë thotë akt dhurimi e me pas vendim gjyqësor.

Ka përfituar shtëpi banimi pranë ish fabrikës së biskotave në Sarandë. E blerë në vitin 1995 nga Çela për 1 milion lekë. Ai ka deklaruar po ashtu shtese kati mbi këtë banesë me sip. 110 m2. Leje ndërtimi rikonstruksion banese dhënë në vitin 2002 për 8 bashkëpronarët e objektit.

Eshtë njohur me pas me vendim gjykate shtesa e katit. Për këtë pronë gjyqtari ka deklaruar shpenzime prej 1994 ndërsa pronar është bërë në vitin 1995. Për këtë pronë gjyqtari ka bere deklarime kontrandiktore. Lejen e ka pasur për rikonstruksion dhe jo shtesë kati. Kur gjyqtari kishte leje perse duhej ti drejtohej gjykatës për këtë pronë e ta fitonte me parashkrimin fitues. Subjekti ka në pronë katin e parë e të dytë të pronës me nga 110 m2 secili kat. Çela dhe bashkëshortja i janë drejtuar gjykatës me padi për të fituar pronën. Por në një kohë ka qenë vetë kryetar gjykate.

Ai ka edhe një ambient magazine e ndërtuar para viteve 1990 e përshtatur për banim, blerë në 17.8.2002 për 1 milion lekë. Subjekti ka deklaruar të ardhura nga qiraja deri në 2008 nga kjo pronë. Por me pas nuk ka me asnjë të dhënë. I pyetur për këtë pronë gjyqtari nuk ka sjellë asnjë argument se si nga një ambient saldimi u kthye ne ambient banimi. Gjithashtu ka një truall 400 m2, përfituar në 1999 nga bashkia Sarandë. I paregjistruar ende në hipotekë. Vlera e pasurisë 5 mijë lekë. Gjyqtari ka edhe një ambient me sip. 30 m2 në Sarandë. Pas hetimi rezultoi se kjo prone është e sipërmarrësit C.Z. ishte palë e paditur. Ne 2011 është blerë kjo prone pikërisht tek C.Z” deklaroi trupa e komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Sipas KPK, edhe DSIK e cilëson si të papërshtatshëm gjyqtarin për të vijuar detyrën. “DSIK ka sjellë raport për gjyqtarin Alltun Çela ku thuhet se është plotësuar saktë formulari. Sipas DSIK Çela është i papërshtatshëm për të qenë gjyqtar. Informacioni i përcjellë nga DSIK konsiderohet i plotë. Ne kryem hetime të thelluara dhe u bindem për këto informacione”. Në lidhje me aftësinë profesionale, komisioni zbulon edhe mënyrën sesi Çela sillte dështimin e seancave gjyqësore. “Ne lidhje me aftësitë profesionale inspektorati i KLD-së ka sjell vlerësim. Ku rezulton se për Alltun Çelën janë paraqitur 11 ankesa.

Nga shqyrtimi i dosjeve u konstatua se nuk respekton oraret nga 4 min në 5 orë e 11 minuta. Ose ka nisur seancat disa minuta para orarit të përcaktuar duke dështuar në këtë mënyrë gjyqet. Shtetasi F.K. e denoncon për pronat duke argumentuar se për të njëjtën pronë gjyqtari ka dhënë dy vendime të ndryshme. Shtetasi H.M. është dënuar nga Çela për shpërdorim detyre. Më pas ky shtetas është thirrur nga vete gjyqtari si ekspert të paktën dy herë. Ka edhe një denoncim anonim ku janë sjell foto dhe të dhëna të pushimeve që gjyqtari Alltun Çela ka bërë në Kanada”.