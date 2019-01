Parashikimi i motit, temperatura të ulëta, borë dhe shi deri në 17 Janar

Temperatura të ulëta, reshje shiu dhe dëbore. Sipas sinoptikanëve, kjo do të jetë situata e motit për vendin tonë, të paktën deri më 17 Janar.

Adiola Bani: Temperatura të ulëta do të shoqërojnë edhe në ditët në vijim, pasi do të kemi luhatje përsa i përket temperatura me episode dyditore, kjo luhatje vjen si pasojë e tërheqjes së masave ajrore dhe futjes sërish të tyre në vendin tonë. Ndërsa pas datës 17 do të kemi një rritje graduale të vlerave termike përsa i përket temperaturave të ajrit duke arritur në vlerat tipike të dimrit -6 gradë celcius në zonat malore, dhe në bregdet 11-12 gradë.

Në zonat t malore do të vijojnë reshjet e shiut.

Sipas sinoptikanëve, 10 ditëshi i fundit i Janarit pritet që vendi të përfshihet nga më shumë reshje, por me temperatura tipike të dimrit.

“10 ditëshi i dytë i Janarit do të jetë me vlerat tipike të dimrit dhe prezence të dukshme të reshjeve”.

Të shtunën Tirana u përshi nga ngrica dhe temperaturat të ulëta të cilat arritën deri në -2 gradë celcius. Vlera më të ulëta u regjistruan në Ersekë me -9 gradë celcius dhe Peshkopi -8 gradë./klan