Opozita e revoltuar me Ramën kërkon rrëzim të pushtetit: Ja çfarë do të ndodhë nesër

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka deklaruar se opozita do të udhëheqë revoltën qytetare duke paralajmëruar nisjen e protestave mbarëpopullore.

“Gjatë kësaj kohe opozitës i është kërkuar të jetë në parlament. Sot e gjithë bota e pa se si Edi Rama i hoqi opozitës të drejtën elementare kushtetyuese për të folur. Vendi po rrëshqet drejt diktuaturës.

Rama ka një parlament privat për t shkatërruar interesat kombëtare ka një qeveri provate për të vjedhur qytetarët.

Opozita është e vendosur ti japë fund krizës politike e eponomike në vend. Ne vendosëm të udhëheqim revoltën qytetare deri në protesta mbarëpopullore”, deklaroi Basha.

Kreu i PD tha se ky është vendimi i opozitës.

“Ditën e shtunë PD do të mbledh Këshillin Kombëtar për të përcaktuar ditën e nisjes së protestës popullore.

Përfaqësuesit parlamentar do të mbledhin forumet e tyre dhe do të vendosin. Ne do të bëjmë gjithçka për të bërë të mundur largimin e Edi Ramës nga pushteti”, theksoi Basha.