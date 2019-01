“Nuk je aq trim ma do mendja”, Rama i përgjigjet ashpër komentuesit

Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish në lidhje me arrestimin e Klement Balilit. Rama këtë herë ka zgjedhur që t’u përgjigjet qytetarëve në rrjetin social Facebook, ku shkruan se Balili është arrestuar dhe nuk është vetëdorëzuar.

Teksa një komentues i shkruan se “Eskobarin e Ballkanit”, nuk e ka kapur policia por u dorëzua, Rama përgjigjet me ironi: Po pse u dorëzua vetë apo u mërzit jashtë dhe tha po shkoj në burg se s’ka lezet eee??

REPLIKAT E PLOTA

Qytetari: O Jariiiii nk e kapet jo, u dorzua vet. Te ishte per ket pemthymin rronte 200 vjet

Rama: Po pse u dorezua vete apo u merzit jashte dhe tha po shkoj ne burg se s’ka lezet eee???

Qytetari: Po kur luan shum hapa-dollapa edhe nuk te gjejn dot, merzitesh edhe del vet pastaj. Jam 100% i sigurt qe po te ishte sic thot ‘ministri’ jot, do dilje ti ne konference per shtyp e jo ai. Apo jo?

Rama: Ah, jo! Prape gabim.

Qytetari: Qef do kisha me fol iher me ty pa doreza, po nuk je aq trim ma do mendja.