Nuk është e shtuna, ja cila do të jetë dita më e ftohtë e vitit

Temperatura, ngrica, dëborë në të gjithë vendin.

Kjo është situata e motit në Shqipëri në këto ditë të para të Janarit.

Meteorologia Tanja Porja bën të ditur se dita më e ftohtë e javës që po mbyllim do të jetë e shtuna.

Por edhe pse do të ketë rritje të temperaturave, dita e martë e javës tjetër do të jetë më e ftohta e këtij muaji

‘Dita më e ftohtë e kësaj jave do të jetë e shtuna kur pritet qe minimumi termik të zbresë të paktën -10 gradë celsius, ndërsa e diela sjell mesatarisht 5 grade rritje të temperaturave.

E hëna do te ruaje vlera termike thuajse konstante, por dita e martë datë 8 janar sërisht ul temperaturat të paktën me -15 grade nën zero.