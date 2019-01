Njihuni me vajzën nga Saranda që po spikat në tregun muzikor botëror

Rita Ora, Dua Lipa, Nora Istrefi apo edhe shumë emra të tjerë shqiptarësh po korrin sukses në muzikë, duke u bërë nga më të pëlqyerit në botë.

Një tjetër emër shqiptar po spikat në muzikë së fundmi.

Bëhet fjalë për vajzën me origjinë nga Saranda, Ava Max, e cila po spikat me hitin e saj “Sëeet but a psycho”.

Kjo këngë deri tani ka arritur mbi 100 milionë klikime dhe që ka dalë në treg gushtin e vitit që lamë pas.

Një koment interesant në videon e saj në Youtube shkruan: “Shpëtimtarja e Popit”.

Ka edhe nga ata që e cilësojnë si një Lady Gaga e ardhshme.