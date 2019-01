Një orë gjumë më tepër? Cfarë i ndodh organizmit tuaj

Kur vjen koha për t’u zgjuar, njeriut i duket sikur edhe pesë minuta shtesë në shtrat kanë rëndësi.

Në disa raste këto pesë minuta kthehen në një orë duke ndryshuar tërësisht ritmin e ditës.

Një orë gjumë më tepër ka një ndikim të rëndësishëm në jetën dhe punën e njeriut.

Rëndësia e Gjumit në Jetën e Njeriut

Gjumi është thelbësor për shëndetin e njeriut.

Falë tij, qelizat kanë kohë të rigjenerohen, organet rimëkëmben, trupi dhe truri marrin pushimin e nevojshëm.

E nëse ia dilni të flini qoftë edhe një orë më tepër se zakonisht, atëherë jo vetëm që do të keni një paraqitje më të mirë, por do të ndiheni më mirë dhe do të jeni më të mirë në punën tuaj.

Por fjetja për një orë më tepër është vetëm fillimi.

Ajo që për ekspertët ka rëndësi është që njeriu të caktojë një regjim të mirëfilltë gjumi të cilit duhet t’i përmbahet me përpikmëri.