Nesër seancë të jashtëzakonshme për ministrat e rinj në Kuvend

Ditën e nesërme Kuvendi do të mblidhet në një seancë të jashtëzakonshme në lidhje me emërimin e ministrave të rinj që janë propozuar nga kryeministri Edi Rama.

Mësohet se seanca është kërkuar nga vetë kryeministri dhe kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi.

“Bazuar në nenin 74, pikat 2 dhe 3 të Kushtetutës dhe në nenin 42, pika 2 të Rregullores së Kuvendit, me kërkesë të Kryeministrit, njoftojmë se Kuvendi i Shqipërisë do të mblidhet në sesion të jashtëzakonshëm.

Kryetari i Kuvendit ka nxjerrë urdhrin nr. 1, datë 15.1.2019 me rendin e ditës të përcaktuar.

Bashkëlidhur kërkesa e Kryeministrit dhe urdhri i Kryetarit të Kuvendit”, thuhet ne njoftimin e Kuvendit.

LISTA

. Besa Shahini në vend të Lindita Nikollës

. Anila Denaj në vend të Arben Ahmetaj

. Bledi Çuçi në vend të Niko Peleshit

. Elva Margariti në vend të Mirela Kumbaros

. Eduard Shalsi në vend të Sonila Qatos

. Elisa Spiropali, Ministre për Marrëdhënie me Parlamentin

. Belinda Balluku, Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë në vend të Damian Gjiknurit

. Erion Braçe zv/kryeministër i ri në vend te Senida Mesit